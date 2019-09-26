В Тромсё эвакуируют жителей в радиусе 300 метров от горящего российского судна

Правоохранители города Тромсё в Норвегии приняли решение о создании зоны безопасности диаметром 300 метров вокруг российского траулера "Бухта Наездник", горящего в порту, и эвакуации всех людей, находящихся в пределах этой зоны. Такая информация появилась на странице полиции в Twitter.

Отмечается, что в случае необходимости оказания помощи при временном переезде жителям территорий, подлежащих эвакуации, необходимо связаться с сотрудниками служб безопасности.

По данным компании-судовладельца, траулер зашел в норвежский порт для смены экипажа и планового ремонта, во время которого и начался пожар. Предварительно, возгорание могло начаться из-за сварочных работ. На борту судна горит гидравлическое масло. К настоящему времени пожар на российском судне вновь вышел из-под контроля, существует угроза взрыва цистерны с аммиаком, находящейся на борту.

Никто из российских моряков не пострадал, сообщили представители генконсульства РФ в Киркенесе. Все 29 членов экипажа были эвакуированы, а сейчас размещены на территории Университетского госпиталя.

Судно "Бухта Наездник", на котором вспыхнул пожар, — средний рыболовный траулер морозильный типа "Стеркодер", построенный в Норвегии в 1991 году, сообщает ТАСС. Траулер специализируется на ловле трески и пикши в акватории северо-восточной части Атлантики.