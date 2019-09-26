Лавров: авиасообщение между Россией и Грузией можно восстановить

Глава российского МИД Сергей Лавров допускает возобновление авиасообщения России и Грузии. Он отметил, что возвращение полетов будет правильным шагом. По его словам, население Грузии осознало контрпродуктивный и провокационный характер июньского инцидента. Лавров отметил, что всегда выступал за дружбу между Москвой и Тбилиси, передает агентство "Интерфакс".

Министр рассказал, что к лету 2019 года было подготовлено решение об отмене визового режима с Грузией, а июньская выходка в грузинском парламенте отбросила назад весь процесс. Вместе с тем, подчеркнул Лавров, есть надежда, что процесс именно "отброшен", но не "похоронен": в Грузии усиливаются позиции "вменяемых политиков".

20 июня в Тбилиси из-за приезда российской делегации для участия в Межпарламентской ассамблее православия произошли беспорядки. Грузинские оппозиционеры протестовали против въезда в страну президента МАП Сергея Гаврилова, обвиняя его в посещении Абхазии. Ассамблея проходила в парламенте Грузии и, когда Гаврилов занял место председателя, негодующая грузинская оппозиция сорвала мероприятие.

Этот инцидент вызвал обострение российско-грузинских отношений. С 8 июля 2019 года между двумя странами прекращены прямые рейсы.