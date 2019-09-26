"Интер" вернулся в лидеры чемпионата Италии, обыграв "Лацио"

В матче пятого тура чемпионата Италии миланский "Интер" на поле домашней арены обыграл римский "Лацио" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 23-й минуте забил Данило Д'Амброзио.

"Черно-синие" одержали пятую победу кряду и с 15 очками вернулись на первое место в турнирной таблице, а "Лацио" расположился на восьмой строчке, имея в активе семь очков. Для "бело-голубых" это поражение стало вторым в сезоне.

В следующем матче итальянской серии А подопечные Антонио Конте в субботу, 28 сентября, на выезде сыграют с "Сампдорией", а команда Симоне Индзаги на следующий день примет "Дженоа".