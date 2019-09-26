Ливийская национальная армия уничтожила турецкий беспилотник в аэропорту Триполи

Представители Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара заявили об уничтожении турецкого беспилотника в аэропорту Митига в столице Триполи.

Как уточняется в сообщении информационной службы ЛНА в соцсети Facebook, истребители ВВС нанесли удары по авиабазе Митига. При этом был уничтожен беспилотный летательный аппарат в военной части авиабазы, принадлежавший Турции, огневые позиции и амбары.

В 2011 году, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи, Ливия фактически перестала функционировать как единое государство, напоминает РИА Новости. В настоящее время в стране царит двоевластие: на западе, в столице Триполи, правит Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, сформированное при поддержке Евросоюза и ООН, а на востоке заседает парламент, избранный народом. Власти восточной части страны, действуя независимо от Триполи, сотрудничают с Ливийской национальной армией.