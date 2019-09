Хет-трик Промеса помог "Аяксу" разгромить "Фортуну"

В матче четвертого тура голландской эредивизии амстердамский "Аякс" на поле домашней "Йохан Кройф Арены" разгромил "Фортуну" из города Ситтард-Гелен со счетом 5:0.

У победителей встречи хет-трик оформил экс-игрок московского "Спартака" Квинси Промес (50-я, 68-я и 83-я минуты), а также единожды отличился Давид Нерес (53). Еще один гол на свой счет записал защитник гостей Киан Харрис (77), отправивший мяч в свои ворота.

