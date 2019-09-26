"Локомотив" нанес рижскому "Динамо" четвертое поражение кряду

Ярославский "Локомотив" на льду домашней арены в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл рижское "Динамо", забросив четыре безответных шайбы – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

У победителей встречи голами отметились Павел Красковсий (16-я минута), Максим Осипов (29), Николай Коваленко (40) и Стефан Да Коста (45). Осипов и Да Коста, помимо голов, записали на свой счет по одной голевой передаче.

"Локомотив" одержал вторую победу в последних пяти играх и с восемью очками занимает девятое место в Западной конференции, а "Динамо" в ней же расположилось на 12-й строчке, имея в активе шесть очков. Для рижан это поражение стало четвертым кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ железнодорожники в воскресенье, 29 сентября, на выезде сыграют с челябинским "Трактором", а подопечные Гиртса Анкипанса на следующий день примут петербургский СКА.