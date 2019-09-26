Зеленский: "Северный поток - 2" представляет угрозу энергетической безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен лидерам стран Европейского союза за помощь его стране, но считает справедливой критику в их адрес, прозвучавшую во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в конце июля текущего года.

Как Зеленский рассказал журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи с Дональдом Трампом 25 сентября, он очень благодарен за любую помощь Украине от европейских лидеров. Президент Украины объяснил, что его разговор с Трампом происходит в очень сложный период – Российскую Федерацию вернули в ПАСЕ, а введенные санкции не оказали сильного влияния на строительство "Северного потока – 2".

Владимир Зеленский подчеркнул, что благодарен всем, кто помогает Украине, и не хочет ни о ком говорить плохо. "Но я сказал правду, потому что "Северный поток – 2" для нас большая угроза энергетической безопасности", — цитирует слова украинского лидера агентство "Интерфакс". Президент Украины назвал "Северный поток" постепенным снятием санкций, отметив, что это его личное видение ситуации.