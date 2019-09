Кубок лиги. "Челси" забил 7 мячей "Гримсби", "Ливерпуль" обыграл "Милтон Кинс"

В матче третьего раунда Кубка английской лиги лондонский "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" разгромил команду "Гримсби Таун" из графства Линкольншин со счетом 7:1.

У победителей встречи дубль оформил Миши Батшуайи (7-я, 86-я минуты) и по разу отличились Росс Баркли (4), Педро Родригес (43, пенальти), Курт Зума (56), Рис Джеймс (82) и Каллум Хадсон-Одои (89), а у гостей единственный мяч забил Мэтт Грин (19).

You can watch all 7️⃣ goals from the win over Grimsby in the 5th Stand app now! 👌