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26 сентября 201903:55

Кубок лиги. "Челси" забил 7 мячей "Гримсби", "Ливерпуль" обыграл "Милтон Кинс"

twitter.com/chelseafc

В матче третьего раунда Кубка английской лиги лондонский "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" разгромил команду "Гримсби Таун" из графства Линкольншин со счетом 7:1.

У победителей встречи дубль оформил Миши Батшуайи (7-я, 86-я минуты) и по разу отличились Росс Баркли (4), Педро Родригес (43, пенальти), Курт Зума (56), Рис Джеймс (82) и Каллум Хадсон-Одои (89), а у гостей единственный мяч забил Мэтт Грин (19).

В параллельной игре турнира "Ливерпуль" переиграл "Милтон Кинс Донс" (2:0), "Манчестер Юнайтед" взял верх в противостоянии с "Рочдейлом" (1:1, 5:3 – по пенальти), а "Вест Хэм" с крупным счетом уступил команде "Оксфорд Юнайтед" (0:4).

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