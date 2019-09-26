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26 сентября 201904:51

Лавров и Зеленский пообщались на полях Генассамблеи ООН

Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский пообщались на полях Генассамблеи ООН. Дипломатический источник в Нью-Йорке отмечает, что беседа была "вполне деловой".

Оба политика стояли в очереди, передает РИА Новости со ссылкой на слова президента Украины. Лавров подошел к Зеленскому и сказал, что хочет познакомиться. Он также заявил, что надеется на прекращение конфликта на Донбассе.

Зеленский в ответ сказал, что также хочет остановить войну и прекратить кровопролитие на Украине.

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