"Реал" возглавил чемпионат Испании, обыграв "Осасуну"

В матче шестого тура чемпионата Испании "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде обыграл команду "Осасуна" из города Памплона со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Винисиус Жуниор и Родриго, забившие на 36-й и 72-й минутах соответственно.

"Реал" одержал третью победу кряду и с 14 очками вышел в лидеры турнирной таблицы, а "Осасуна", потерпевшая первое поражение в сезоне, расположилась на 12-й строчке, имея в активе семь очков.

В следующем туре примеры подопечные Зинедина Зидана в субботу, 28 сентября на выезде сыграют с мадридским "Атлетико", а "красные" на следующий день встретятся с "Леванте".