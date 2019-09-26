"Питтсбург" переиграл "Детройт", у Малкина передача

В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвиз" на льду домашней "PPG Paints Арены" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" со счетом 4:2.

У победителей встречи голами отметились Брендон Танев, Брайан Раст, Доминик Симон и Сидни Кросби, а у гостей шайбы забросили Райан Куффнер и Майк Грин.

Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин отыграл 18 минут 19 секунд и записал на свой счет результативную передачу.

В следующем матче предсезонки НХЛ "Питтсбург" в субботу, 28 сентября примет "Баффало", а "Детройт" днем ранее дома сыграет с командой "Сент-Луис".