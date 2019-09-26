Экипаж горящего рыбозавода "Пётр Житников" вывозят с Курил во Владивосток

Экипаж горящего плавучего рыбозавода чартерными рейсами вывозят с Курильских островов во Владивосток. Последнюю группу отправят самолетом в пятницу, 27 сентября.

На плавбазе "Пётр Житников" открытого огня сейчас не наблюдается, но есть задымление, сообщает телеканал "Россия 24".

Пожар тушат уже третьи сутки. В ночь на 24 сентября в консервном цехе судна загорелась тара. 363 человека были эвакуированы на остров Шикотан, еще 56 человек остались на судне для ликвидации пожара. Пострадавших нет. В район ЧП подошли два спасательных судна. Сегодня ожидается прибытие третьего.