Число пострадавших при пожаре в Измайловском кремле увеличилось до восьми

Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до восьми. Этой ночью в одном из зданий на территории Измайловского кремля загорелся хостел. Само возгорание началось в нежилом помещении на первом этаже, затем огонь быстро перекинулся на верхние.

По данным столичного МЧС, площадь пожара составила восемь квадратных метров. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания больше 100 человек, восемь из них сейчас госпитализированы с отравлением продуктами горения. Пожар полностью ликвидирован, передает телеканал "Россия 24".