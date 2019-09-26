Лавров: КНР - крупнейший экономический партнер России

Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 108 миллиардов долларов по итогам 2018 года.

В канун 70-летия дипломатических отношений между нашими странами Сергей Лавров рассказал об успешном развитии отношений двух стран. В статье в "Российской газете" министр иностранных дел подчеркнул, что Россия и Китай не навязывают друг другу своих подходов и ценностей и тем более не вмешиваются во внутренние дела.

Окончательно урегулирован пограничный вопрос. Развивается культурное, военно-техническое и торговое сотрудничество. "КНР - крупнейший экономический партнер России", — цитирует слова Сергея Лаврова телеканал "Россия 24".