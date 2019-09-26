Лавров и Гуттериш обсудили создание Конституционного комитета Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил создание Конституционного комитета Сирии с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. Встреча прошла на полях 74 сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на сайт главы Организации объединенных наций.

О создании Конституционного комитета Сирии Антониу Гуттериш объявил 23 сентября. Этот орган должен помочь в выработке рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию. В комитет должно войти 150 человек — 50 человек от официальной власти и по столько же от оппозиции и гражданских обществ.