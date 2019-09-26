Глава компании-производителя смертельных вейпов покинул пост

Глава американской компании по производству электронных сигарет Juul Кевин Бернс ушел с поста на фоне заболеваний среди курильщиков. Об этом говорится на сайте компании. Сообщается, что причиной стали недавние скандалы, связанные с расследованиями регуляторов в отношении рекламных кампаний Juul, направленных на несовершеннолетних. Федеральная прокуратура Калифорнии начала расследование уголовного дела в его отношении, передает телеканал "Россия 24".

Накануне стало известно о смерти еще двух человек от употребления электронных сигарет. Всего количество погибших достигло 10. По всей стране расследуется более 500 случаев легочных и респираторных заболеваний. На фоне этого Центр профилактики и контроля заболеваний США предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет с добавками и ароматизаторами".