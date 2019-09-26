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26 сентября 201907:56

Родителей экоактивистки Греты Тунберг обвиняют в издевательствах над дочерью

Родителей экоактивистки Греты Тунберг обвиняют в издевательствах над дочерью

Социальные службы Швеции рассмотрят жалобы в отношении родителей экоактивистки Греты Тунберг. В соцслужбу поступило несколько сообщений об обеспокоенности состоянием здоровья 16-летней девушки. Ее родителей обвиняют в издевательстве над ребенком и "нарушении закона об обязательном школьном образовании".

Основанием для жалоб послужило заявление Греты во время открытия Генасамблеи ООН о ее разрушенном детстве. В сообщениях указываются такие признаки как видимая усталость и усиление нервных тиков, передает телеканал "Россия 24".

Ранее Грета Тунберг, страдающая от синдрома Аспергера и синдрома дефицита внимания, выступила на открытии 74 сессии Генасамблеи ООН. В своей речи она обвинила мировых лидеров в краже ее мечты и детства.

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