Проект российского бюджета на 2020-2022 годы: следующий год будет профицитным

Правительство опубликовало проект российского бюджета на период с 2020 по 2022 годы. Из документа следует, что следующий год будет профицитным: доходы казны должны превысить расходы на 876 миллиардов рублей, что составляет 0,8 процента.

В целом же объем ВВП в 2020 году должен составить почти 113 триллионов рублей. Ожидается, что доходы казны превысят 18 процентов, достигнув 20 триллионов и почти 380 миллиардов рублей. Расходы запланированы в размере 19,5 триллиона рублей. Это немногим больше 17 процентов от валового внутреннего продукта. Дополнительные нефтегазовые доходы, которые по итогам года направляются в Фонд национального благосостояния, оцениваются в 2,3 триллиона. Инфляция же прогнозируется в пределах трех процентов, передает телеканал "Россия 24".

Что касается последующих — 2021 и 2022 годов — то объем ВВП на этот период прогнозируется еще выше. Инфляция не должна превышать 4 процентов. Профицит в 2021 году составит 612,5 миллиарда рублей, а в 2022 году — почти 295.