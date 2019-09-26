Олег Кононов: игра с "КАМАЗом", как это бывает в Кубке, получилась сложной

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 1/16 финала Кубка России с "КАМАЗом" (2:1) из Набережных Челнов.

"Игра, как это бывает в Кубке, получилась сложная. Набережные Челны – футбольный, спортивный город. Мы изучили игру соперника, который не зря занимает первое место во втором дивизионе, – приводит слова Кононова пресс-служба "Спартака". – Создавали достаточно много моментов, но не использовали их, и отсюда началась спешка. В итоге концовка получилась нервная. Но мы были сильнее. Победили – и это главное".

Напомним, "Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с "Ростовом", который в 1/16 финала переиграл саранскую "Мордовию" (2:0) благодаря голам Ивелина Попова (52, пенальти) и Александра Саплинова (56).