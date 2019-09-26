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26 сентября 201907:30

Александр Овечкин помог "Вашингтону" разгромить "Чикаго"

Александр Овечкин

Александр Овечкин
nhl.com

В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду арены "Юнайтед Центр" разгромил команду "Чикаго Блэкхокс", забросив шесть безответных шайб – 6:0.

У победителей встречи дубль оформил Ларс Эллер и по разу отличились Лиам О'Брайан, Джон Карлсон, Том УилсонЯкуб Врана.

Капитан "Кэпиталз", российский нападающий Александр Овечкин провел на льду 14 минут 34 секунды и записал на свой счет результативную передачу, его соотечественники и одноклубники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов участие в матче не принимали.

В следующем матче предсезонки НХЛ "Вашингтон", одержавший четвертую победу кряду, в субботу, 28 сентября на выезде сыграет с "Сент-Луисом", а "Чикаго", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, в тот же день встретится с "Бостоном".

 

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