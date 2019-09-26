Скабеева подметила кислую мину Зеленского после слов Трампа о Путине

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева отметила, как Зеленский скроил кислую мину после того, как Дональд Трамп выразил надежду, что президент Украины поладит с Владимиром Путиным.

Фото с Зеленским, реагирующим на слова Трампа, уже разлетелось по соцсетям.

Zelensky's face when Trump says he hopes Putin and Zelensky can get together and "solve your problems" pic.twitter.com/XG9PfnS9qF — Emily Tillett (@EmilyETillett) September 25, 2019

Кроме того, Скабеева обратила внимание на начало встречи Трампа и Зеленского: первый серьезен, второй лишь немного улыбается. "А чего грустные-то такие?" – поинтересовалась журналистка и отметила, что с импичментом же "вроде пронесло".

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН. Импичмент, о котором упоминает телеведущая, грозит Трампу из-за скандального телефонного разговора с лидером Украины.