Умер адвокат Александра Кокорина

Юрист Андрей Ромашов, защищавший нападающего Александра Кокорина на известном процессе о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался у себя на даче. Также Кокорин участвовал во многих резонансных делах.

Причина смерти Ромашова пока не сообщается. "Вчера ушел замечательный Человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле — весельчак с чудесным чувством юмора, добрейший и сострадательный по жизни", — написала на своей странице в Facebook адвокат Татьяна Прлипко, представлявшая интересы еще одного участника процесса Александра Протасовицкого .

Андрей Ромашов защищал интересы Александра Кокорина. Футболист был приговорен к заключению сроком на полтора года, но вышел на свободу в сентябре по УДО. Также освобдились из мест заключения младший брат Кокорина Кирилл и бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Четвертый участник Александр Протасовицкий продолжает отбывать наказание.