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26 сентября 201909:28

В Забайкалье черные лесорубы за 4 года вывезли в Китай свыше 90 тысяч кубометров леса

ГТРК "Чита"

В Забайкалье задержаны черные лесорубы, которые вывезли в Китай лесоматериалы на 600 миллионов рублей. С 2014 по 2018 годы они переместили в Китай по поддельным документам свыше 90 тысяч кубических метров лесоматериалов.

Как рассказал ГТРК "Чита" исполняющий обязанности первого заместителя начальника Читинской таможни Денис Бобров, при обысках в пунктах приёма и отгрузки обнаружено 20 тысяч кубометров лесоматериалов неизвестного происхождения. В офисе организации, в пункте приёма, а также местах проживания членов преступной группы изъяты компьютеры, телефоны и документы, относящиеся к делу. Кроме того, в ходе обысков обнаружено свыше 30 миллионов рублей наличных и безналичных рублей, а также автомобили марок Lexus и BMW общей стоимостью свыше 20 миллионов рублей.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело. По решению суда шестеро подозреваемых арестованы на два месяца.

Текст: ГТРК "Чита"

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