Давка и паника: пассажиры рассказали об эвакуации из самолета

Резервный борт авиакомпании Azur Air вылетел в пункт назначения — вьетнамский город Камрань. В результате ЧП в аэропорту Барнаула, по последним данным, пострадали 56 человек. Во время приземления у самолета задымилась правая стойка шасси. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. Людей эвакуировали по надувным трапам. Все службы аэропорта сработали оперативно — через пять минут в салоне лайнера уже никого не было.

Первые кадры, снятые пассажирами Boeing 767-300 после аварийной посадки. В темноте люди пытаются докричаться друг до друга.

"Нас не выпускали из самолета. Началась паника, давка, крики. Надували воздушные трапы. Задымление было, видимо, от шасси, так как был запах резины. Все в панике бежали кто куда, в поле", — рассказывает пассажирка Евгения Антипова.



Это был самый обычный рейс: люди после отдыха летели из вьетнамского города Камрань в Барнаул. По словам очевидцев, самолет зашел на посадку, но как только соприкоснулся со взлетно-посадочной полосой как будто подпрыгнул. Экипаж судна зашел на второй круг и приземлился. Пассажиров попросили покинуть салон через эвакуационные выходы.

"Уже паника началась, давка, люди толкались к выходу. Ребятишки испугались и закричали, — рассказывает пассажирка Олеся Воробьева. – Я так с трапа слетела, что улетела на асфальт. В результате получила растяжение и ушиб. Огня не видела, но задымление было точно, запах был. Людям сказали срочно отбежать на 200 метров от самолета, и все побежали в поле".

На месте пассажиров уже встречали сотрудники МЧС и бригады скорой помощи.

"Произошло задымление тормозных колодок одной из шасси. 344 пассажира и 10 членов экипажа были эвакуированы. Несколько человек получили легкие травмы при эвакуации по надувным трапам и при панике в самолете", — сообщил Алексей Жук, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

По словам специалистов, за помощью к медикам обратились 50 человек. Состояние одного из пострадавших оценивают как среднетяжелое. Предварительные диагнозы – ушибы, переломы и сотрясения.

Спустя четыре с лишним часа после аварийной посадки рейса ZF-2244 по маршруту Камрань – Барнаул, последние пассажиры сумели забрать ручную кладь, вещи и документы. Сейчас они покидают здание аэропорта и разъезжаются по домам. На месте работают следователи. Именно им и предстоит разобраться в деталях произошедшего.