Сомнительные комплименты: что Зеленскому пришлось выслушать от Трампа

Не американский, а украинский президент стал главной целью журналистской охоты на полях Генассамблеи ООН. У Зеленского ключевая роль в очередном спектакле демократов под названием "Импичмент для Трампа". Процедуру затеяли из-за телефонного разговора двух глав государств. Якобы Трамп на Зеленского давил, призывая найти компромат на оппонента в предстоящих выборах Джо Байдена, и шантажировал прекращением военной поддержки Украины. Трамп не растерялся и обнародовал стенограмму разговора с Зеленским. Но пыл демократов и журналистов это не остудило — СМИ были готовы разорвать Зеленского вопросами на его пресс-конференции с Трампом.

На встрече с Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому было не уютно с самого начала и до самого конца. Он долго не мог найти удобной позы (то оказывался на краю, то где-то в глубине кожаного кресла) и подходящей к случаю нейтральной интонации.

Мешал и языковой барьер. Английский у Зеленского, может, и рабочий, но не блестящий. Как, впрочем, и украинский. Балансируя между этими двумя языками, отшутиться свободно по-русски Зеленский позволить себе не мог. И сомнительные комплименты Трампа оставались без ответа.

"Он сделал меня знаменитым, а я его. Я знаю много людей на Украине, это прекрасные люди. На конкурсах красоты "Мисс Вселенная" много лет назад у нас была победительница от Украины, и мы много узнали об этой стране. Это страна с большим потенциалом", — заявил президент США Дональд Трамп.

"Большое спасибо, я очень рад здесь находиться. Гораздо лучше общаться перед камерами, чем по телефону", — ответил на это президент Украины Владимир Зеленский.

Телефон — это, конечно, про июльский разговор с Трампом, где обсуждали коррупционное дело сына Джо Байдена, по поводу чего демократы теперь и затеяли процедуру импичмента.

- Не ощутили ли вы давления при просьбе президента Трампа расследовать дело Джо и Хантера Байдена?

- Я думаю, что вы уже прочитали полную расшифровку текста. Я считаю, что у нас был хороший разговор. Мы обсудили много вопросов. Как вы могли сами убедиться, меня ни к чему не подталкивали, — ответил журналисту Владимир Зеленский.

- Другими словами, никакого давления. Знаете, почему? Потому что его не было! — добавил Дональд Трамп.

В общем, надеяться на демократов нельзя, дал понять хозяин гостю с высоты опыта и положения. Крым Украина потеряла при Обаме, а сам Обама отправлял Киеву одеяла, а не противотанковые комплексы, как делает Вашингтон сейчас. Да и вообще украинским властям давно пора разобраться с коррупцией и, наконец-то, наладить отношения с Россией — этим Трамп решил закончить выступление к удивлению Зеленского.

"Я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я очень надеюсь, что вы с президентом Путиным соберетесь вместе и сможете решить эту проблему. Это было бы огромным достижением. И я знаю, что вы пытаетесь это сделать", — подытожил президент США.

За пару часов до этих слов с трибуны ООН Зеленский, вообще-то, показывал пулю, которой в Донбассе убило правосека Слепака (его президент Украины представлял как оперного певца), и обвинял Россию в агрессии, но с Трампом спорить не стал.

- Как прошли переговоры с Дональдом Трампом? — спросили журналисты министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

- Успешно.

- Что удалось обсудить?

- Все вопросы, которые мы планировали, включая мир на Донбассе.

- А военное сотрудничество?

- Тоже.

- А в чем оно будет заключаться? Детали можно раскрыть?

- К сожалению, нет.

Продолжение темы ждало Трампа на пресс-конференции. Демократы продолжают охоту на ведьм, ответил президент США на нападки журналистов, пообещав, если надо, раскрыть содержание и других разговоров с Зеленским. И не только своих.

Интересная деталь: всего за 15 минут после того, как Нэнси Пелоси заявила о запуске процедуры импичмента, в штабе Трамп собрали четверть миллиона долларов на кампанию по его переизбранию. Палка о двух концах. До отставки может не дойти, а вот финансово из этой истории республиканцы могут выйти даже более крепкими.