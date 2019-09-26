Новости Политика

Все видео этой рубрики
26 сентября 201909:42 Валентин Богданов

Сомнительные комплименты: что Зеленскому пришлось выслушать от Трампа

Сомнительные комплименты: что Зеленскому пришлось выслушать от Трампа

Не американский, а украинский президент стал главной целью журналистской охоты на полях Генассамблеи ООН. У Зеленского ключевая роль в очередном спектакле демократов под названием "Импичмент для Трампа". Процедуру затеяли из-за телефонного разговора двух глав государств. Якобы Трамп на Зеленского давил, призывая найти компромат на оппонента в предстоящих выборах Джо Байдена, и шантажировал прекращением военной поддержки Украины. Трамп не растерялся и обнародовал стенограмму разговора с Зеленским. Но пыл демократов и журналистов это не остудило — СМИ были готовы разорвать Зеленского вопросами на его пресс-конференции с Трампом.

На встрече с Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому было не уютно с самого начала и до самого конца. Он долго не мог найти удобной позы (то оказывался на краю, то где-то в глубине кожаного кресла) и подходящей к случаю нейтральной интонации.

Мешал и языковой барьер. Английский у Зеленского, может, и рабочий, но не блестящий. Как, впрочем, и украинский. Балансируя между этими двумя языками, отшутиться свободно по-русски Зеленский позволить себе не мог. И сомнительные комплименты Трампа оставались без ответа.

"Он сделал меня знаменитым, а я его. Я знаю много людей на Украине, это прекрасные люди. На конкурсах красоты "Мисс Вселенная" много лет назад у нас была победительница от Украины, и мы много узнали об этой стране. Это страна с большим потенциалом", — заявил президент США Дональд Трамп.

"Большое спасибо, я очень рад здесь находиться. Гораздо лучше общаться перед камерами, чем по телефону", — ответил на это президент Украины Владимир Зеленский.

Телефон — это, конечно, про июльский разговор с Трампом, где обсуждали коррупционное дело сына Джо Байдена, по поводу чего демократы теперь и затеяли процедуру импичмента.

- Не ощутили ли вы давления при просьбе президента Трампа расследовать дело Джо и Хантера Байдена?

- Я думаю, что вы уже прочитали полную расшифровку текста. Я считаю, что у нас был хороший разговор. Мы обсудили много вопросов. Как вы могли сами убедиться, меня ни к чему не подталкивали, — ответил журналисту Владимир Зеленский.

- Другими словами, никакого давления. Знаете, почему? Потому что его не было! — добавил Дональд Трамп.

В общем, надеяться на демократов нельзя, дал понять хозяин гостю с высоты опыта и положения. Крым Украина потеряла при Обаме, а сам Обама отправлял Киеву одеяла, а не противотанковые комплексы, как делает Вашингтон сейчас. Да и вообще украинским властям давно пора разобраться с коррупцией и, наконец-то, наладить отношения с Россией — этим Трамп решил закончить выступление к удивлению Зеленского.

"Я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я очень надеюсь, что вы с президентом Путиным соберетесь вместе и сможете решить эту проблему. Это было бы огромным достижением. И я знаю, что вы пытаетесь это сделать", — подытожил президент США.

За пару часов до этих слов с трибуны ООН Зеленский, вообще-то, показывал пулю, которой в Донбассе убило правосека Слепака (его президент Украины представлял как оперного певца), и обвинял Россию в агрессии, но с Трампом спорить не стал.

- Как прошли переговоры с Дональдом Трампом? — спросили журналисты министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

- Успешно.

- Что удалось обсудить?

- Все вопросы, которые мы планировали, включая мир на Донбассе.

- А военное сотрудничество?

- Тоже.

- А в чем оно будет заключаться? Детали можно раскрыть?

- К сожалению, нет.

Продолжение темы ждало Трампа на пресс-конференции. Демократы продолжают охоту на ведьм, ответил президент США на нападки журналистов, пообещав, если надо, раскрыть содержание и других разговоров с Зеленским. И не только своих.

Интересная деталь: всего за 15 минут после того, как Нэнси Пелоси заявила о запуске процедуры импичмента, в штабе Трамп собрали четверть миллиона долларов на кампанию по его переизбранию. Палка о двух концах. До отставки может не дойти, а вот финансово из этой истории республиканцы могут выйти даже более крепкими.

Сейчас

10:15

Российский траулер затонул после пожара в норвежском порту

09:29

СКР возбудил дело против ветерана Латышского легиона

06:57

При жесткой посадке лайнера в Барнауле пострадали 56 человек

05:21

В Москве загорелся Измайловский кремль

03:00

Лавров: авиасообщение между Россией и Грузией можно восстановить

22:21

Джонсон предложил оппозиции поднять вопрос о доверии правительству

18:12

В Барнауле аварийно сел чартер из Вьетнама

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Давка и паника: пассажиры рассказали об эвакуации из самолета

Давка и паника: пассажиры рассказали об эвакуации из самолета

1 час назад
Сомнительные комплименты: что Зеленскому пришлось выслушать от Трампа

Сомнительные комплименты: что Зеленскому пришлось выслушать от Трампа

48 минут назад
Звонок для учителя? Прокуратура заступилась за школьников

Звонок для учителя? Прокуратура заступилась за школьников

40 минут назад

Трансляции

12:00

Заседание Правительства РФ
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
СКР возбудил дело против ветерана Латышского легиона

СКР возбудил дело против ветерана Латышского легиона

24 минуты назад
Родителей экоактивистки Греты Тунберг обвиняют в издевательствах над дочерью

Родителей экоактивистки Греты Тунберг обвиняют в издевательствах над дочерью

2 часа назад
Умер адвокат Александра Кокорина

Умер адвокат Александра Кокорина

2 часа назад
Число пострадавших при пожаре в Измайловском кремле увеличилось до восьми

Число пострадавших при пожаре в Измайловском кремле увеличилось до восьми

3 часа назад
Огонь охватил химический завод на севере Франции

Огонь охватил химический завод на севере Франции

1 час назад
Скабеева подметила кислую мину Зеленского после слов Трампа о Путине

Скабеева подметила кислую мину Зеленского после слов Трампа о Путине

2 часа назад
Помощником космонавтов во время полета к МКС стал единорог

Помощником космонавтов во время полета к МКС стал единорог

8 часов назад
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

24.09.2019 14:03
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

24.09.2019 12:18
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
Вести.net: Amazon представила четырнадцать "умных" устройств

Вести.net: Amazon представила четырнадцать "умных" устройств

23 минуты назад
Путь на Восток: что будет с платной дорогой Москва-Казань

Путь на Восток: что будет с платной дорогой Москва-Казань

30 минут назад
В куркуме замечены нейротоксины

В куркуме замечены нейротоксины

55 минут назад
Короткометражный мультфильм стал уроком для родителей

Короткометражный мультфильм стал уроком для родителей

2 часа назад
Зеленский: делом Байдена-младшего должна заниматься генпрокуратура

Зеленский: делом Байдена-младшего должна заниматься генпрокуратура

2 часа назад
Александр Овечкин помог "Вашингтону" разгромить "Чикаго"

Александр Овечкин помог "Вашингтону" разгромить "Чикаго"

3 часа назад
Проект российского бюджета на 2020-2022 годы: следующий год будет профицитным

Проект российского бюджета на 2020-2022 годы: следующий год будет профицитным

3 часа назад
Лавров и Гуттериш обсудили создание Конституционного комитета Сирии

Лавров и Гуттериш обсудили создание Конституционного комитета Сирии

3 часа назад
Глава компании-производителя смертельных вейпов покинул пост

Глава компании-производителя смертельных вейпов покинул пост

3 часа назад
Лавров: КНР - крупнейший экономический партнер России

Лавров: КНР - крупнейший экономический партнер России

4 часа назад
Экипаж горящего рыбозавода "Пётр Житников" вывозят с Курил во Владивосток

Экипаж горящего рыбозавода "Пётр Житников" вывозят с Курил во Владивосток

4 часа назад
США запасаются редкоземельными металлами. Впереди очередная эскалация торговой войны?

США запасаются редкоземельными металлами. Впереди очередная эскалация торговой войны?

4 часа назад
Пласидо Доминго ушел из Metropolitan Opera после обвинений в сексуальных домогательствах

Пласидо Доминго ушел из Metropolitan Opera после обвинений в сексуальных домогательствах

4 часа назад
"Неприятный эпизод": Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить военную базу РФ

"Неприятный эпизод": Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить военную базу РФ

6 часов назад
Лавров: авиасообщение между Россией и Грузией можно восстановить

Лавров: авиасообщение между Россией и Грузией можно восстановить

7 часов назад
Зеленый чай оказался эффективен против супербактерий

Зеленый чай оказался эффективен против супербактерий

9 часов назад
В московском метро испытали новый состав

В московском метро испытали новый состав

10 часов назад
США и Германия больше не союзники?

США и Германия больше не союзники?

10 часов назад
Администрация США: выделение $30 млн военной помощи Украине может быть задержано

Администрация США: выделение $30 млн военной помощи Украине может быть задержано

10 часов назад
Джонсон предложил оппозиции поднять вопрос о доверии правительству

Джонсон предложил оппозиции поднять вопрос о доверии правительству

12 часов назад
Банда квартирных рейдеров терроризирует московских пенсионеров

Банда квартирных рейдеров терроризирует московских пенсионеров

12 часов назад
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

12 часов назад
Дубль Погребняка вывел "Урал" в 1/8 финала Кубка России

Дубль Погребняка вывел "Урал" в 1/8 финала Кубка России

12 часов назад
15 минут славы и 3 года тюрьмы: вынесен приговор похитителю Куинджи

15 минут славы и 3 года тюрьмы: вынесен приговор похитителю Куинджи

12 часов назад
"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с "Ростовом"

"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с "Ростовом"

14 часов назад
Суд арестовал генерала МВД, задержанного за вымогательство ста миллионов рублей

Суд арестовал генерала МВД, задержанного за вымогательство ста миллионов рублей

15 часов назад
Жажда любви оставила без жилья: женщины вывели на чистую воду брачного афериста

Жажда любви оставила без жилья: женщины вывели на чистую воду брачного афериста

15 часов назад
Как изменится жизнь россиян с 1 октября

Как изменится жизнь россиян с 1 октября

25.09.2019 10:28
На фестивале "Гаврош" состоится европейская премьера спектакля из Голландии "Голый черепах"

На фестивале "Гаврош" состоится европейская премьера спектакля из Голландии "Голый черепах"

24.09.2019 22:10

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку