В правительстве региона озвучат возможные причины ЧП с "Боингом" в Барнауле

Пассажиры рассказали о ЧП с жесткой посадкой "Боинга" в Барнауле. Напомним, более трехсот человек, летевших из вьетнамского города Камрань, эвакуировали с помощью по надувных трапов. Десятки человек получили травмы разной степени тяжести.

"Нас не выпускали из самолета. Из-за этого началась паника и давка. Задымление было, как мы поняли, от шасси. Был запах резины. И все в панике бежали в поле", — говорит пассажирка Камрань-Барнаул.

"Я не видела точно, но задымление было. Запах точно был. Сказали — срочно отбежать на 200 метров всем от самолета. А там бежать некуда, в поле бежали люди", — рассказала пассажирка Камрань-Барнаул.

"Причиной эвакуации людей стало задымление колодки одной из шасси. Всего на борту было 354 человека, в том числе десять членов экипажа. В основном, пассажиры получили травмы легкой степени тяжести из-за паники в самолете в момент эвакуации", — уточнил первый замначальника ГУ МЧС РФ по региону Алексей Жук.

По рассказали ГТРК "Алтай" специалисты, за помощью к врачам всего обратились пятьдесят человек. Пострадавшие пассажиры получат материальную помощь. Деньги выделит перевозчик "Азур Эйр". Информация об этом появилась на официальном сайте авиакомпании.

В настоящий момент лечение в больнице проходит одна пассажирка, остальным была оказана амбулаторная помощь на месте. Всех, кто должен улететь вов Вьетнам этим же рейсом, отправили другим бортом.

В ближайшие часы правительство Алтайского края проведет брифинг, на котором возможные причины инцидента озвучат представители краевых министерств, авиапредприятия "Алтай" и МЧС.