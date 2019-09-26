У Лионеля Месси новая травма

Лидер "Барселоны" Лионель Месси снова получил травму. В игре с "Вильярреалом" аргентинец провел на поле 45 минут, после чего был заменен.

Обследование выявило у Месси растяжение приводящей мышцы левого бедра. Пока неизвестно, сколько займет лечение футболиста. Но ближайший матч "Барсы" с "Хетафе" капитан каталонцев точно пропустит. Высока вероятность, что Лионель не сможет сыграть в матче Лиги чемпионов против "Интера".

Признанный ФИФА лучшим футболистом года Лионель Месси пропустил начало сезона. В нынешнем чемпионате аргентинец лишь дважды выходил на поле.