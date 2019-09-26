Огонь охватил химический завод на севере Франции

Сильный пожар вспыхнул минувшей ночью на химическом заводе на севере Франции, спасатели до сих пор не могут справиться с огнем, сообщает Figaro. Очевидцы сняли на видео огненные клубы, вздымающиеся над предприятием.

Огонь, по предварительным данным, вспыхнул около 02:40 ночи, после чего охватил значительную часть территории принадлежащего компании Lubrizol завода в городе Руан.

В результате инцидента никто не пострадал, к месту стянуты более 150 пожарных, но им пока не удается совладать с огнем. Местные власти предупредили жителей о том, что приближаться к заводу ближе, чем на 500 метров, опасно.

Загоревшийся завод специализируется на производстве разнообразных присадок для топлива и масел и находится под особым контролем властей. В настоящее время в воздухе не зафиксировано превышения уровня загрязняющих веществ.