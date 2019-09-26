Звонок для учителя? Прокуратура заступилась за школьников

В Новосибирской области прокуратура заступилась за школьников.

В школах поселка Маслянино приняли правила, в соответствии с которыми звонок звучит только для учителя и именно он решает, когда школьники могут покинуть класс. Однако прокуратура признала их незаконным, так как они нарушают законодательство об образовании и право детей на отдых между занятиями.

В ведомстве напомнили, что продолжительность урока не должна превышать 45 минут, а в первом классе урок должен длиться не больше 40 минут, сообщает ТАСС.

Также в школьных документах есть слово "рецидив", который влечет ужесточение наказания за повторное нарушение в течение года. В прокуратуре подчеркнули, что в законодательстве об образовании нет такого понятия, соответственно применяться оно не может. Таким образом, незаконные правила должны быть отменены.