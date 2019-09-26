Даниил Квят: этот сезон проходит со знаком плюс

В Сочи пройдет 16 этап Формулы-1 – Гран-при России. Накануне свободных заездов российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят заявил, что нынешний сезон проходит успешно для него.

Даниил Квят вернулся в Формулу-1 после годичной паузы. В нынешнем сезоне российский гонщик набрал 33 очка и занимает 10 место в общем зачете. "Этот сезон проходит для меня со знаком "плюс". Я провел несколько хороших гонок, чем очень доволен. Были и упущенные возможности. Я приобрел опыт и стал использовать его. Уменьшилось количество ошибок в разных непростых ситуациях. Но дать окончательную оценку можно после нескольких этапов, которые нужно завершить хорошо" – приводит слова Квята РИА Новости.

Даниил Квят чувствует поддержку Toro Rosso. Недавно он узнал, что и в следующем сезоне будет выступать за эту команду. "Я рад, что в следующем году у меня будет место в "Формуле-1". И концентрируюсь на своей работе", — добавил Даниил.