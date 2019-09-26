СКР возбудил дело против ветерана Латышского легиона

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса по статье о реабилитации нацизма.

Как отметили в СК, в 2017 году ветеран Латышского легиона СС Лацис переиздал в Риге книгу "Латышский легион в свете истины", в которой оправдывает военные преступления против мирного населения на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

"Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жестко пресекаться", — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она напомнила, что в 1943 и 1944 годах формирования Латышского легион СС проводили карательные операции под названием "Зимнее волшебство" и "Праздник весны", в ходе которых были уничтожены сотни деревень и убиты тысячи мирных жителей. Международный военный трибунал признал организацию преступной.

В СК пообещали продолжить работу по расследованию уголовных дел о реабилитации нацизма.