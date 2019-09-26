Эксперты обследуют памятники архитектуры в подтопленных районах Иркутской области

Специалисты начали обследовать памятники архитектуры и истории на подтопленных территориях Приангарья. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

За время операции планируют проверить памятники в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском и Тулунском районах. Наибольшее число объектов культурного наследия расположено в Нижнеудинске — 98. Порядка четверти из них оказалось подтоплено. В Тулуне расположено 56 памятников— три ихних полностью уничтожены, еще часть сильно повреждена паводком и в данный момент не используются. По результатам обследования экспертам предстоит определить объем восстановительных работ.

Напомним, согласно законодательству, объекты культурного наследия должны оставаться на своих исторических местах. Переносить их можно только в крайних случаях по распоряжению Министерства культуры.