На ВДНХ пройдет выставка дизайн-решений для современного мегаполиса

С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ пройдет выставка-презентация "Город: детали". Об этом сообщается сегодня на официальном сайте мэра Москвы.

Интерактивная экспозиция превысит 15 тысяч квадратных метров. Посетителям представят более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса. На ВДНХ можно будет увидеть современные концепции спортивных площадок, скверов и городских арт-объектов.

Ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты расскажут о мировых тенденциях в развитии городской среды. Они поделятся результатами последних исследований и проанализируют новые примеры по созданию комфортной среды в городах.

Дискуссия "Арт-объекты в городской среде", посвященная формированию новых доминант районов, которые появляются после установки арт-объектов в скверах и парках, начнется 4 октября в 10:00.

В числе приглашенных участников — известный британский ландшафтный архитектор и урбанист Питер Финк, архитектор Смадар Эфрати, доцент кафедры «Ландшафтная архитектура» МАРХИ Екатерина Ожегова, заместитель начальника Управления архитектурно-художественного облика города Москвы Елена Семенкова и другие эксперты.

Использование малых архитектурных форм станет одной из центральных тем выставки.

То, как скамейки, фонари, лестницы, фонтаны и скульптуры влияют на восприятие жителями городской среды и формируют дизайн-код определенного места, обсудят 4 октября, в 12:30 в секции "Малые архитектурные формы и формирование коммьюнити добрососедства".

В дискуссии примут участие урбанист Петр Кудрявцев, архитекторы Дмитрий Буров, Александр Фронтов, Мария Помелова и Михаил Беляков, представители столичных префектур.

Дискуссия "Мой любимый район. Частное и общественное", на которой пойдет речь о том, как сохранить уникальный облик района и модернизировать его инфраструктуру, пройдет 4 октября, в 14:45.

Модератор секции — Елена Зеленцова, заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС. Среди участников — главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, архитекторы Филиппо Имберти и Александр Трухан, префект СВАО Алексей Беляев и заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Александр Адайкин.

Программу дополнят концерты, кинопоказы и красочный световой перформанс. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на официальном сайте выставки.