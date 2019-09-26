Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси

ФИФА признала нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом 2019 года. В голосовании участвовали тренеры и капитаны национальных сборных.

Через несколько дней после голосования капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил о фальсификации выборов. Он не голосовал за Месси. Однако в обнародованных ФИФА результатах поименного голосования написано, что Баррера поставил на первое место аргентинца. "Я не голосовал за Месси", -приводит слова Барреры ТАСС.

При голосовании Месси набрал на 8 очков больше голландца Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля". Если факт фальсификации голосования будет доказзан, но возможен пересчет голосов.