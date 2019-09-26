Борис Джонсон потребовал от оппозиции вотума недоверия

Парламент Великобритании возобновил работу. Но премьер-министр Борис Джонсон не исключает ее повторного приостановления. Между тем, парламентарии требуют от главы кабинета извинений перед ними, перед королевой и перед народом.

Возвращение в парламент для Бориса Джонсона было унизительным. Его позиции серьезно ослаблены решением верховного суда, который постановил, что он нарушил закон. В палате общин он фактически оказался в окружении победивших его депутатов.

"Ему надо понимать, что у действий есть последствия. Даже мой пятилетний сын знает, что если где-то провинился, необходимо извиниться. Премьер-министр должен извиниться за то, что ввел в заблуждение королеву, нашу страну и остановил нашу демократию", — заявил лидер либерал-демократов Джо Симпсон.

Борис Джонсон ни перед кем извиняться не стал. Он звонил королеве, но детали их разговора не раскрываются. Премьер-министр утверждает, что решение суда неправильное. Джонсон предпринял один из немногих оставшихся в его распоряжении ходов. Вместо того чтобы самому предлагать досрочные выборы, на которых он раньше настаивал, он потребовал от оппозиции выдвинуть вотум недоверия его кабинету. Джонсон прекрасно знает, что лидер лейбористской партии Джереми Корбин к этому сейчас не готов.

"Все это выглядит так, будто он больше не хочет принимать участия в выборах. Он не в состоянии контролировать свою партию, не в состоянии контролировать эту зомбированную оппозицию. Он хочет отсрочить Brexit потерять миллионы фунтов. Давайте не позволим этому случиться. Давайте уже покинем Евросоюз", — заявил премьер-министр.

По поводу смещения Джонсона у оппозиции возникли разногласия. Лейбористы настаивают на том, чтобы сначала обезопасить страну от Брексита без соглашения.

"Это, господин председатель, были 10 минут ярости премьер-министра, который считает себя превыше закона. Для меня все очень просто: если Вы хотите провести выборы — сначала получите отсрочку. И уже после — мы эти выборы проведем", — сказал Джереми Корбин.

Шотландские националисты, наоборот, считают, что ждать ничего не надо. "Премьер-министр заявил, что не согласен с судом. Но он всегда согласен исключительно только со своим фан-клубом брекзита. Он не может предоставить выбор согласно закону. Премьер министр хочет победить закон — но закон победит его. Мы должны рассмотреть вотум недоверия", — отметил Йен Блэкфорд.

Оставаясь в кресле премьер-министра, Джонсон не исключает возможности повторной приостановки парламента для подготовки речи королевы Елизаветы Второй. Он также рассчитывает заключить новое соглашение о Brexit на саммите Евросоюза, который состоится в середине октября.

"После трех лет колебаний и проволочек они поставили эту страну под угрозу быть навсегда запертой в Европейском союзе. Правительство, которое я возглавляю, действительно пытается добиться Brexit. Большинство людей, независимо от того, как они проголосовали три года назад, считают, что необходимо уважать результат референдума. Они хотят Brexit", — говорит Джонсон.

Но поддержат ли его депутаты? Провалившись со сделкой, Джонсон будет обязан просить отсрочки, как требует недавно принятый закон.

Премьер-министр все еще утверждает, что Великобритания выйдет из Евросоюза 31 октября, никакие переносы, по его словам, не обсуждаются. Но на его счету уже шесть поражений в парламенте, который каждый раз голосует против него.