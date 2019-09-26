Международный цифровой саммит открылся Нижнем Новгороде

Международный Digital Summit открылся в Нижнем Новгороде. В течение двух дней на территории Нижегородской ярмарки буду обсуждать вопросы перехода от процессов нишевой автоматизации к формированию открытых платформенных решений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Кроме того, в рамках саммита обсудят реализацию нацпроекта "Цифровая экономика". Также запланировано проведение выставки юных изобретателей Приволжского федерального округа с конкурсным отбором участников на Международный форум "Юные изобретатели Казань 2020".

Как сообщает ГТРК "Нижний Новгород", в Digital Summit примут участие представители российских и международных IT-компаний, вузов, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в том числе замминистра ведомства Алексей Соколов.

"Цифровые технологии сегодня – это реальный инструмент повышения качества жизни людей", — считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он подчеркнул, что цифровизация дает региону возможность вывести на новый уровень ключевые отрасли — здравоохранение, образование, систему соцобеспечения, ЖКХ и транспорт.

Министр информационных технологий и связи региона Сергей Ефимов, в свою очередь, отметил, что Нижний Новгород по праву можно назвать одним из центров международного IT-аутсорсинга и разработки программного обеспечения. Здесь представлен широкий набор компаний по размеру и географии, по специализации и технологиям.

Отметим, онлайн-трансляция пленарных заседаний, круглых столов и дискуссионных панелей будет представлена на официальном сайте саммита — http://digitalsummit.pro.