Олег Басилашвили отмечает 85-летие

Народный артист СССР Олег Басилашвили сегодня празднует юбилей — ему исполняется 85 лет.

Знаменитого актера театра и кино уже поздравил президент России Владимир Путин, отметивший личную порядочность Басилашвили, его принципиальность и верность высокому искусству.

"Своим талантом вы заслужили искреннюю любовь многих поколений зрителей, по праву вошли в число признанных мастеров, мэтров театральной сцены и кинематографа", — говорится в поздравлении главы государства.

Путин также пожелал актеру здоровья и вдохновения, передает РИА Новости.

Олег Басилашвили родился в Москве в 1934 году. В 1956 году окончил Школу-студию МХАТ. До 1956 года играл на сцене Ленинградского театр им. Ленинского комсомола (сейчас театр "Балтийский дом"), затем перешел в Большой драматический театр им. Горького (ныне — имени Товстоногова).

Широкую известность Басилашвили принесли роли в таких фильмах как "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "О бедном гусаре замолвите слово", "Осенний марафон".

В настоящее время Басилашвили продолжает выступать. В новом сезоне актер исполняет главную роль в спектакле БДТ "Палачи", поставленной по пьесе Мартина МакДонаха, сообщает "Интерфакс".