Глава РУСАДА заявил об оказываемом на него давлении

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что на него оказывается системное давление. Ганус назвал иск легкоатлетов Чувашии поданный к нему попыткой дискредитировать главу агентства

Девять легкоатлетов из Чувашии и тренер Николай Панфилов подали в Савеловский суд Москвы иск о защите чести и достоинства. Причиной стало интервью Гануса французскому изданию L'Equipe, в котором глава РУСАДА якобы утверждал, что нескольким спортсменам проводилось переливании крови. Кроме того, предшественница Гануса на посту главы агентства Анна Анцелиович указала WADA на неэтичное поведение гендиректора РУСАДА.

Ганус назвал иск главного тренера Чувашии по легкой атлетике Николая Панфилова и спортсменов " системным давлением на руководителя РУСАДА и на РУСАДА в преддверии рассмотрения дел спортсменов в дисциплинарном антидопинговом комитете". По мнению гендиректора РУСАДА этот иск – попытка дискредитировать главу агентства.

"Я публично опроверг информацию о переливании крови спортсменам Чувашии, которая была размещена в интервью издания L"Equipe, не по моей воле. Я не говорил о том, что спортсменам Чувашии проводили переливание крови. Есть видеоподтверждение моей пресс-конференции.", — приводит слова Гануса ТАСС.