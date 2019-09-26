Российская гей-пара с усыновленными мальчиками попросила убежища в США

Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев, усыновившие двух детей, попросили политического убежища в США. Об этом "Интерфаксу" рассказали в правозащитной ЛГБТ-организации "Выход". По словам правозащитников, к такому шагу привел "непрекращающийся интерес правоохранительных органов России к жизни семьи".

Летом стало известно о том, что несколько лет назад гей-пара усыновила в Москве двух мальчиков. В отношении чиновников отдела соцзащиты района Марьино было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей. У Ваганова и Ерофеева и их родственников прошли обыски. По делу они проходят как свидетели.

В тот момент однополая пара вместе с детьми находилась в отпуске в США. Как рассказали правозащитники, они решили не возвращаться в Россию, чтобы обеспечить безопасность детей.