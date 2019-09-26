Минпророды: брошенная в Карелии медведица поедет в подмосковный питомник

Сотрудники МВД и Министерства природы по Республике Карелия выяснили, в каких обстоятельствах жила брошенная в Лахденпохском районе медведица Маша. Полицейские провели внеплановую проверку по информации о ненадлежащем содержании зверя. Однако никаких признаков жестокого обращения выявлено не было. Напомним, также 23 сентября к медведице выезжали специалисты ветеринарной службы.

"Состояние медведицы оценили как удовлетворительное. Она выглядит хорошо. В клетке есть необходимая пища — рыба, кукуруза и яблоки. Собственник животного уточнил, что медведица будет передана в подмосковный приют для животных "Бим", — прокомментировали в Министерстве природы Карелии.

Перед транспортировкой Маше сделают несколько прививок. Вакцинацию планируют провести сегодня. После этого она 21 день будет находиться на карантине. Затем она поедет на новое место жительства в питомник.