Снегу - нет: российские инженеры предлагают строить теплые дороги

В условиях российской зимы для борьбы с обледенением дорог можно было бы использовать электропроводящий бетон, считают российские инженеры. Исследования в этой области провели специалисты из РосдорНИИ.

В документе, с которым ознакомился RT, указывается, что укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ) можно было бы вдоль краев проезжей части, а на особо опасных участках (мосты, съезды) и по всей ширине дороги.

Для пешеходов и водителей ЭПБ будет безопасен, так как сверху его предлагается покрывать защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

Использование так называемых теплых дорог ускорит таяние снега и снизит число пробок на дорогах, уверены специалисты.