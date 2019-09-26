Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой в марте или апреле будущего года. В последний раз чемпион мира в легком весе по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выходил в октагон 7 сентября и победил американца Дастина Порье.

Менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов заявил ТАСС, что следующий бой Хабиба запланирован на март или апрель 2020 года. Пока неизвестны ни место проведения поединка, ни имя возможного соперника российского бойца.

Ранее о желании встретиться с Нурмагомедовым сообщил Тони Фергюсон, чей поединок с Хабибом неоднократно откладывался. Эту идею поддержал глава UFC Дэйна Уайт. Не исключен и бой с ирландцем Конором Макгрегором, которого россиянин победил в октябре прошлого года.