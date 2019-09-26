Суд отложил рассмотрение дела Устинова, чтобы приобщить видеозаписи

Мосгорсуд отложил на 30 сентября рассмотрение жалобы на приговор Павлу Устинову.

Как сообщает ТАСС, судья намерена приобщить к делу ряд доказательств, в том числе видеозаписи. Ранее суд первой инстанции отказался просматривать данную запись.

О приобщении видеозаписи ходатайствовал адвокат Павел Чешков. По его словам, там видно, что Устинов не участвовал в акции 3 августа, а просто прогуливался. Также он просил рассмотреть заключение медиков о том, мог ли Устинов вывихнуть росгвардейцу плечо во время задержания.



16 сентября Тверской суд приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы. Он был признан виновным в нападении на бойца ОМОН. Устинов не признал вину. По его словам, он даже не участвовал в акции – в тот день у него была назначена встреча. Позже суд заменил ему меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде.

Теперь обвинение требует назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Адвокат Устинова настаивает на снятии судимости.