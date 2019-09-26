Фура врезалась в стену таллинского дрифт-центра и попала на видео

В Таллине тягач с пустым прицепом потерял управление на повороте, вылетел с дороги и врезался в стену досугового центра, где практикуется вождение с применением управляемых заносов.

Примечательно, что видео с моментом аварии было оперативно размещено на странице центра с шутливым комментарием о том, что водитель очень спешил заняться дрифтом. Там же сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал.