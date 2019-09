Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело

Образ супруги президента Украины Елены Зеленской не остался незамеченными представителями прессы и комментаторами в соцсетях после того, как она в своем "Инстаграме" выложила фото в нежно-голубом брючном костюме-тройке.

В таком виде она пришла на обед первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке во время 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Большинство комментаторов отметили чувство стиля первой леди Украины и элегантность, но были и те, кто раскритиковал Зеленскую за то, что она надела жилетку на голое тело.

При этом на образ дочери президента США Иванки Трамп, наряд которой мог бы вызвать гораздо больше удивления, российские и украинские пользователи, особо никто и не отреагировал.

Yesterday, I met with formidable W-GDP IVLP participants who will

actualize our mission into the incredible work they are doing for the economic empowerment of women in their home countries. #UNGA74 #UNGA #WGDP pic.twitter.com/4VpRyshEGU