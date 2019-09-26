Песков: послание Путина с предложением о моратории на РСМД не предполагает ответа

Президент России Владимир Путин продолжит усилия по недопущению роста напряженности и дестабилизации глобальной стабильности в случае размещения ракет средней и меньшей дальности, несмотря на слом ДРСМД по вине США.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По его словам, президент призвал воздерживаться от размещения этих систем вооружения. "Это не предусматривает каких-либо ответов, но в то же время пока и понимания мы не встретили", — отметил Песков.