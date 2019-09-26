Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готовит ответные меры после невыдачи Соединенными Штатами въездных виз некоторым членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

"Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", — сообщил он. Текст заявления размещен на сайте дипломатического ведомства.

Ранее посольство США в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которые должны были лететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. В числе тех, кто не смог попасть на мероприятие, оказались 7 сотрудников МИД, а также глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В связи с этим заместителю американского посла был заявлен протест.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что "это возмутительный пример неуважения США членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию".