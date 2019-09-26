Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле

Следствие назвало основные версии жесткой посадки самолета авиакомпании Azur Air в Барнауле.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в следственном управлении, выдвинуты две версии — ошибка пилотирования и некачественное техническое обслуживания. В настоящее время изымается документация по самолету и его обслуживанию, опрашиваются очевидцы, проводятся иные следственные действия.

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку Boeing 767-300, прилетевший из вьетнамского города Камрань. Во время посадки загорелась стойка шасси.

На борту самолета находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. Их удалось эвакуировать за 5 минут. За медицинской помощью обратились 56 пассажиров. В больнице сейчас находится один пострадавший, его состояние оценивается как удовлетворительное.