Вести.Ru запустили спецпроект с познавательными роликами в Одноклассниках

Вести.Ru запустили познавательный проект в соцсети Одноклассники. Пользователям еженедельно предлагаются опросы с вариантами ответов на самые разные темы: необычные природные явления, вдохновляющие истории, интересные животные, любопытные изобретения или впечатляющие арт-объекты. По итогам голосований подписчиков, редакция социальных сетей Вестей готовит красочные ролик на выбранную тему.

Совместно с соцсетью Одноклассники мы провели первый опрос, по итогам которого выяснилось, что самыми интересными для людей категориями являются:

Красивые места

Необычные природные явления

Интересные животные

Первые ролики уже доступны в нашем сообществе, подписывайтесь! Предлагаем вам поучаствовать в нашем следующем опросе: