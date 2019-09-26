Спецслужбы раскрыли виртуальную группу, продававшую нелегальные лекарства

Сотрудники МВД и ФСБ разоблачили преступную группу, которая ввозила и продавала незарегистрированные в России лекарства. Трое фигурантов дела задержаны. Двое из них находятся под стражей, третий — под домашним арестом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При проведении обысков у задержанных правоохранители обнаружили более 200 единиц незарегистрированных медицинских препаратов, в том числе и для лечения тяжелых заболеваний.

Торговля лекарствами осуществлялась через специальный интернет-сайт, а доставляли препараты заказчикам курьеры. Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт незарегистрированных медицинских препаратов группой лиц по предварительному сговору" УК РФ.